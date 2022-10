Idosos são agredidos por bolsonarista durante manifestação pró-Lula em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de idosos foi agredido na 210 Norte, em Brasília, na noite desta quarta-feira (26), enquanto realizava uma manifestação em favor do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com vídeos obtidos pelo Correio, cerca de 25 pessoas estavam na quadra com faixas e cartazes quando um homem apareceu para xingar os manifestantes e destruir o material de campanha. As informações são do portal Correio Braziliense.

Os idosos prestaram queixa na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Segundo relatos ouvidos pela reportagem, o agressor estaria alcoolizado no momento da confusão. A briga teria começado por volta das 19h30. Nas imagens, o homem xinga os manifestantes, aponta o dedo e passa a intimidá-los. Em determinado momento, ele chega a arrancar uma faixa da mão de uma senhora. Os petistas pedem para que a agressão pare e gritam que alguns dos manifestantes são pessoas idosas.

Na confusão, os carros chegam a parar no meio da via por conta do risco de atropelamento das pessoas.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.