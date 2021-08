Imagem de Ogum é queimada na Praça dos Orixás, em Brasília

Esta é a segunda imagem depredada no local, em seis anos. Em 2015, a escultura de Oxalá, entidade máxima do Candomblé, também foi queimada edit

Jornalistas Livres - Na tarde de ontem (26), mais uma vez o monumento artístico criado pelo artista plástico Tatti Moreno foi vandalizado. As estátuas dos orixás, presentes na Praça dos Orixás em Brasília, sofrem com degradações desde 2005, em que a estátua de Iemanjá também foi queimada. Em 2016 a imagem de Oxalá sofreu do mesmo fim, queimada.

Das 16 estátuas erguidas na década de 90, até agora 6 delas foram vandalizadas, inclusive com a retirada de pedaços das esculturas.

A destruição da estátua de Ogum é apenas a última depredação realizada, e apesar da polícia não ter confirmado que foi criminoso (o boletim de ocorrência foi feito), a nota emitida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) repudia os crimes de vandalismo (dano ao patrimônio patrimônio público) e de racismo religioso na Praça dos Orixás. Se juntam a nota do SEJUS a Administração do Plano Piloto e coletivos em defesa das religiões de matriz africana.

O caso está sendo acompanhando tanto pela polícia civil quanto pela SEJUS, que é responsável pelo combate à intolerância religiosa no Distrito Federal por meio da Coordenação de Políticas de Promoção e Proteção da Diversidade Religiosa (Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, SUBDHIR/SEJUS).

“Ainda existem muitas pessoas intolerantes, capazes de um ato desses, o que eu considero como racismo religioso (…) A estátua queimada, de Ogum, representa a grande vitória, é aquele quem cuida de nossas lutas, que abre nossas estradas, caminhos. Ogum é aquele que nos ensina a vencer todas as guerras, ele está sempre com a gente.” – Nos relatou Adna Santos (conhecida como Mãe Baiana), atual coordenadora da SUBDHIR.

Coletivos em defesa das religiões de matriz africana se reuniram na Praça dos Orixás em um ato contra o racismo religioso, na manhã desta sexta-feira (27).

Veja a repercussão:

Absurdo, mais um caso de racismo religioso no DF! A estátua de Ogum, localizada na Prainha, foi destruída. Os povos de terreiro não aguentam mais tanta perseguição! Amanhã, às 10h, realizaremos no local um ato em defesa das religiões de Matriz Africana. #intoleranciareligiosa pic.twitter.com/WfuZpErQDD — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) August 26, 2021

Quando digo que o extremismo religioso está enraizado no Brasil, to falando disso! Hoje quebraram e queimaram a estátua de ogum na praça dos Orixás. Não nos amedrontarão! Respeitem nossos axé! AMANHÃ AS 10H, FAREMOS UM ATO NA PRAÇA DOS ORIXÁS. COMPAREÇAM! RT pra divulgar pic.twitter.com/m1UvIYyqbY — Dani Sanchez (@MutalediSanchez) August 26, 2021

Brasília e o nocivo contraste entre dois mundos: enquanto cultos evangélicos são realizados semanalmente na ⁦@camaradeputados⁩, imagem de Ogum é queimada na Praça dos Orixás. Leia no @metropoles https://t.co/uDXsZhqJIK PUBLICIDADE August 27, 2021