Incêndio atinge área de proteção ambiental do Palácio do Jaburu, residência de Mourão

247 - Um incêndio atingiu a área de proteção ambiental do Palácio do Jaburu, residência oficial do general Hamilton Mourão, nesta segunda-feira, 18. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para apagar o fogo.

Segundo os bombeiros, nenhuma construção foi atingida e o fogo já está controlado. A suspeita é que o incêndio tenha se originado a partir do serviço de manutenção em uma torre de telefonia móvel na região, no qual operários utilizaram uma solda elétrica.