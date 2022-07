Incêndio atinge sede do PT em Goiânia; polícia vai apurar (vídeo)

"A gente ainda não sabe a causa do fogo, mas a ocorrência já foi registrada. Repudiamos toda e qualquer forma de violência política, intimidação", disse a presidente do PT-GO edit

247 - A sede do PT de Goiânia, capital de Goiás, foi atingida por um incêndio nesta terça-feira (12). A Polícia Civil iniciou as investigações. Em depoimento, um assessor político afirmou que as chamas tinham, em média, um metro de altura, queimaram fios e a parede. Ele fez um Boletim de Ocorrência por volta de 15h e afirmou que as chamas começaram pouco antes das 14h20, quando ele voltava para o diretório.

Segundo o portal G1, o assessor não soube dizer como o fogo começou e que "a perícia técnica será acionada para comparecer no local".

"Acabei de chegar no Diretório Municipal do PT Goiânia e fogo ateado em material ao lado da caixa de energia estava destruindo a parede e subindo pela rede elétrica, causando curto-circuito. O fogo foi apagado e vamos agora registrar o boletim de ocorrência", postou no Twitter Fábio Junior, pré-candidato do PT a prefeito da capital, junto com um vídeo do incêndio (veja abaixo).

A presidente do partido em Goiás, Kátia Maria, informou não haver câmeras de segurança no imóvel, mas que, no caso de ter sido um incêndio criminoso, o partido repudia a atitude.

"A gente ainda não sabe a causa do fogo, mas a ocorrência já foi registrada. [...] Nós repudiamos toda e qualquer forma de violência política, intimidação. Isso não vai diminuir a nossa força de trabalho e nossa organização para que, de forma democrática, pacífica e no campo das ideias, a gente possa debater o rumo de Goiás e o rumo do Brasil", disse.

Crime político

O Partido dos Trabalhadores foi alvo de um atentado, no último domingo (10), quando o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu (PT-PR), Marcelo Aloizio de Arruda, foi assassinado a tiros pelo bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho, policial Penal Federal.

O partido disse que é favorável à federalização das investigações sobre o homicídio no município paranaense, mas, de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Justiça do Paraná ficará responsável pelas apurações.

⚠️ Acabei de chegar no Diretório Municipal do PT Goiânia e fogo ateado em material ao lado da caixa de energia estava destruindo a parede e subindo pela rede elétrica, causando curto-circuito. O fogo foi apagado e vamos agora registrar o boletim de ocorrência. pic.twitter.com/4pDCTsPOFq — Fábio Júnior (@FabioJuniorPT) July 12, 2022





