Incêndio destrói caminhões em garagem no DF

247 - Um incêndio atingiu, na madrugada desta sexta-feira (25), o galpão de uma empresa de locação de caçambas e remoção de entulhos, na Estrutural, no Distrito Federal. Bombeiros informaram que as chamas atingiram seis caminhões estacionados no local e cinco foram totalmente destruídos. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com a corporação, havia 20 caminhões, duas caminhonetes, dois carros de passeio e um veículo buggy. No local também estavam dois tanques de combustível, um vazio e outro com 8 mil litros de óleo diesel.

Segundo militares, quando agentes equipe chegaram ao local, os portões da empresa estavam fechados. "Assim que as equipes abriram os portões, se dividiram em várias frentes de combate, buscando isolar o incêndio e proteger tudo que estava ao seu redor", disse a corporação.

