Incêndio atinge hospital particular em Brasília e pacientes são retirados às pressas (vídeo)

247 - Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (29) o Hospital Santa Luzia, um dos mais tradicionais de Brasília (DF). Parte dos pacientes internados foram retirados às pressas do local. Alguns foram levados para o estacionamento da unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou por volta das 10h, no quinto andar do hospital privado que fica na Asa Sul. As chamas altas, e uma fumaça escura podem ser vistas de longe.

No Setor Hospitalar Sul também estão localizados outros importantes hospitais particulares do Distrito Federal, como o Hospital do Coração, o Santa Lúcia e outros.

URGENTE: Um incêndio atinge neste momento o Hospital Santa Luzia. Pacientes e funcionários estão sendo retirados do prédio. Os bombeiros trabalham no combate às chamas. Ainda não há informações sobre feridos.

Vídeo encaminhado pelo ouvinte Mike Romano.

