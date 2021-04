Indicado por Guedes, Eduardo Rios assume presidência do IBGE

Em sua alegação oficial, Susana Guerra afirmou que pediu a exoneração por "motivos pessoas e de família", mas, de acordo com informações de bastidores, o fato de a redução de verbas do IBGE ter inviabilizado a realização do Censo Demográfico 2021 foi a gota d’água para ela deixar a instituição edit

247 - Indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, economista Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto foi nomeado nesta terça-feira (27) como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), após Susana Guerra pedir exoneração depois do cancelamento do Censo 2021.

Em março, a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro Guerra, e o diretor de Pesquisas da entidade, Eduardo Rios-Neto, afirmaram, em artigo no jornal O Globo, que, "sem o Censo em 2021, as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas pela ausência das informações que alicerçam as políticas públicas com impactos no território brasileiro, particularmente em seus municípios".

O novo presidente do IBGE é formado em economia, com doutorado em Demografia. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

