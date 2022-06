Informe do governo Biden cita encontro de Bolsonaro com neta de nazistas

Informe do Departamento de Estado norte-americano sobre a liberdade religiosa no mundo cita encontro entre Bolsonaro e Beatrix von Storch, da extrema direita alemã edit

247 - Um informe produzido pelo Departamento de Estado norte-americano, do governo Joe Biden, registra o encontro entre Jair Bolsonaro e Beatrix von Storch, deputada e legisladora do Partido Alternativa para a Alemanha (AfD), da extrema direita do país europeu.

O documento, elaborado todos os anos por Washington, examina a questão religiosa no mundo e apresenta um detalhado informe sobre a situação de cada país. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jamil Chade, em sua coluna no Uol , no capítulo dedicado ao Brasil, o governo dos EUA “listou uma série de ataques contra minorias religiosas no país e, para a surpresa de diplomatas brasileiros, não deixou de citar o encontro de Bolsonaro que causou estranheza em diferentes capitais pelo mundo”.

“Representantes do CONIB (Confederação Israelita do Brasil) criticaram a acolhida de Storch, dizendo que a AfD era um partido que minimizou as atrocidades nazistas e o Holocausto", constatou o Departamento de Estado norte-americano. "De acordo com relatos da mídia, porém, a visita oficial de Storch não incluiu nenhuma discussão sobre o nazismo ou o Holocausto", completa.

O documento está sendo publicado uma semana antes da ida de Bolsonaro para a Cúpula das Américas, em Los Angeles. Biden e Bolsonaro devem ter, na ocasião, seu primeiro encontro. A referência aparece em uma lista com casos de ataques contra minorias religiosas no país.

