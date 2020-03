Inquérito aponta 12 perfis autores de ataques ao STF

Na lista há pelo menos há pelo menos quatro grandes empresários do setor de comércio e serviços. Todos apoiam Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018 O custo dos ataques nas redes pode chegar a R$ 5 milhões por mês edit

247 - Um inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura ofensas, fake news e ameaças a ministros da Corte, mapeou 12 perfis com prática sistemática de ataques à instituição nas redes sociais. Nessa lista, há pelo menos há pelo menos quatro grandes empresários do setor de comércio e serviços. Todos apoiam Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018.

A investigação, comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, pretende rastrear os financiadores desses perfis. O custo dos ataques nas redes pode chegar a R$ 5 milhões por mês, de acordo com informação do jornal O Estado de S.Paulo.

Por determinação do presidente da Corte, Dias Toffoli, o STF abriu há um ano um inquérito que já identificou empresários bolsonaristas que estariam financiando um "bombardeio" virtual contra ministros do tribunal.

A apuração corre sob sigilo e deve ser concluída neste semestre, quando seguirá para o Ministério Público.