Inquérito contra Zeca Dirceu é arquivado por falta de provas

A medida foi tomada por falta de elementos mínimos que provassem qualquer ligação do parlamentar com o recebimento de doações ilegais, durante as campanhas de 2010 e 2014 edit

Fórum - A Justiça Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba determinou o arquivamento do Inquérito Policial instaurado contra o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR). A medida foi tomada por falta de elementos mínimos que provassem qualquer ligação do parlamentar com o recebimento de doações ilegais, durante as campanhas de 2010 e 2014.

Inicialmente, o inquérito tramitou no Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do termo de colaboração entre o Ministério Público Federal (MPF) e Fernando Luiz Ayres Cunha, ex-presidente da Odebrecht Ambiental.

Ele havia acusado inúmeros políticos de terem recebido doações ilegais da empresa durante as campanhas eleitorais, incluindo o deputado Zeca Dirceu.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.