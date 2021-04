Insatisfeito com Bia Kicis, Lira articula CCJ da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), tentou nas últimas semanas conversar com integrantes da oposição e com a própria bolsonarista para que pautas importantes sejam votadas no colegiado edit

247 - Insatisfeito com a atuação da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), está articulando, ele mesmo, o funcionamento do colegiado.

Lira tentou nas últimas semanas conversar com integrantes da oposição e com a própria bolsonarista para que pautas importantes sejam votadas no colegiado, segundo reportagem do jornal O Globo.

O jornal informou que, “segundo interlocutores de Lira, o presidente da Câmara avalia que as confusões na comissão atrapalham o andamento da Casa. Segundo um dos aliados, Lira avalia que o cenário precisa mudar e disse que não irá fazer ‘vista grossa’”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.