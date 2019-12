Integralista Paulo Fernando Costa é nomeado assessor especial de Damares

Revista Fórum - O advogado Paulo Fernando Melo da Costa, pertencente à Frente Integralista Brasileira, foi nomeado nesta segunda-feira (30) assessor especial da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Informação foi divulgada pelo portal Antagonista.

Desde fevereiro, Costa exercia a função de secretário-adjunto de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na pasta. Em seu site pessoal, Paulo relata que é ativista da Organização Não-Governamental “Pró-vida”, que luta contra o aborto. Como método de militância, o advogado atua na “distribuição de milhares de panfletos, bebês em gesso, bottons com pezinhos do pró-vida, filmes com imagens fortes de abortos, inúmeras palestras, entrega de enxovais, militar na frente de hospitais e clínicas, denúncias na polícia, ações judiciais e até mesmo conduzir as crianças à adoção”.

Leia mais na Fórum.