Internautas detonam Carla Zambelli após querer afastar Lula com processo de impeachment, rechaçado por Lira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas massacraram a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) após a bolsonarista defender o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por comparar o genocídio contra palestinos cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, comandada pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945). O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), rechaçou o pedido para destituir de forma ilegítima o chefe de Estado brasileiro.

Na rede social X, as críticas à parlamentar chegaram à seção Assuntos do Momento. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que "golpistas querendo impeachment de Lula só pode ser piada". "É só ver quem tá liderando a turma, a pistoleira Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao Judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidarem porque aqui golpistas não se criam mais, temos leis e instituições atentas.

continua após o anúncio

"Me esclareçam uma coisinha aqui: essa Carla Zambelli q está liderando pedido de impeachment de um Presidente que defende a vida de crianças massacradas em Gaza, não é aquela pistoleira que tentou matar um homem no meio da rua?".

Outra pessoa fez a seguinte postagem: "que moral tem uma pessoa que sai correndo atrás de um cidadão Brasileiro negro desarmado com arma em punho pelas ruas, indagou o Senador".

continua após o anúncio

Golpistas querendo impeachment de Lula só pode ser piada. É só ver quem tá liderando a turma, a pistoleira Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao Judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidarem porque… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 19, 2024





continua após o anúncio

Me esclareçam uma coisinha aqui: essa Carla Zambelli q está liderando pedido de impeachment de um Presidente que defende a vida de crianças massacradas em Gaza, não é aquela pistoleira que tentou matar um homem no meio da rua? pic.twitter.com/ATVdDtQZHy — Gabriel Gatti 🚩🇮🇹 🇧🇷 (@Gattiaosta1) February 20, 2024

continua após o anúncio

Omar Aziz: Carla Zambelli deve estar querendo antecipar a sua ida pra Papuda.



Que moral tem uma pessoa que sai correndo atrás de um cidadão Brasileiro negro desarmado com arma em punho pelas ruas, indagou o Senador ... 👇 pic.twitter.com/FpWPSjibCh — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) February 20, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: