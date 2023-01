Intervenção na Segurança do DF acaba nesta terça; Cappelli diz que missão foi "totalmente cumprida"

O presidente Lula designou Ricardo Cappelli para intervir na Segurança Pública do DF após terroristas bolsonaristas invadirem as sedes dos Três Poderes no último dia 8 edit

247 - Se encerra nesta terça-feira (31) a intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal. No início da noite de 8 de janeiro, o presidente Lula (PT) designou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, como interventor. Naquele momento, terroristas bolsonaristas já haviam invadido a sede dos Três Poderes em Brasília e depredavam os prédios públicos.

A partir desta quarta-feira (1), o controle da Segurança volta ao governo do Distrito Federal, que tem como novo secretário da área Sandro Avelar, nome aprovado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

Ao Metrópoles, Cappelli afirmou que sua missão foi "totalmente cumprida". O interventor foi responsável por comandar a retomada do controle dos prédios públicos no dia 8, por conduzir as operações de prisão dos terroristas e por remontar os comandos da Secretaria de Segurança Pública.

