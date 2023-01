Investigado por atos golpistas, sobrinho de Bolsonaro pede gratuidade de Justiça ao Supremo

Apoie o 247

ICL

247 - Sobrinho de Jair Bolsonaro (PL), Léo índio pediu gratuidade de Justiça ao Supremo Tribunal Federal (STF). O familiar do ex-chefe do Executivo federal anexou nessa terça-feira (24) uma declaração de hipossuficiência ao processo. Ele quis dizer que não tem condições de custear os gastos processuais. Léo Índio foi processado por suposta participação nos atos golpistas do último dia 8 em Brasília (DF).

"Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando, assim, da gratuidade de justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo", disse Léo índio em trecho do documento que será analisado pelo relator, o ministro Dias Toffoli. A declaração foi publicada pelo jornal O Globo.

Sem ensino superior, Léo índio informou à Corte que sua ocupação atual é de vendedor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.