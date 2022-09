Ipec no DF: Ibaneis Rocha tem 46%

Apoie o 247

247 - A pesquisa do Instituto Ipec, divulgada nesta terça-feira (6) pela TV Globo, mostrou que o candidato à reeleição e governador do Distrito, Ibaneis Rocha (MDB), lidera a disputa com 46% das intenções de voto. As candidaturas de Paulo Octávio (PSD) e Leila do Vôlei (PDT) têm 9% cada. Leandro Grass (PV- PT - PC do B) conseguiu 8% no levantamento.

Izalci, do PSDB, teve 5%.

Outras três candidaturas ficaram com 1% cada - Keka Bagno (PSOL), Coronel Moreno (PTB) e Renan Arruda (PCO).

Três candidaturas ficaram abaixo de 1% - Lucas Salles (DC), Robson da Silva (PSTU) e Teodoro da Cruz (PCB).

Rafael Parente (PSB) desistiu da candidatura.

Brancos e nulos somaram 11%.

Não souberam ou não responderam, 9%.

Foram entrevistados 1,2 mil eleitores entre 3 e 5 de setembro. A margem de erro foi de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08466/2022.

