Irmão de ajudante de ordens de Bolsonaro abriu empresa no paraíso fiscal mais sigiloso do mundo

Assessor de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid é investigado pela PF por suspeitas de transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República edit

Apoie o 247

ICL

Por Lúcio de Castro, na Agência Sportlight - Daniel Barbosa Cid, irmão do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, abriu uma empresa em Delaware no ano de 2020. O estado americano é considerado o paraíso fiscal mais sigiloso do mundo. Mauro Cid é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República.

Daniel Cid também é citado em outro inquérito da PF, o que apura o vazamento de informações de uma investigação sigilosa da instituição. Em 4 de agosto de 2021, Jair Bolsonaro divulgou dados de apuração da PF sobre acesso indevido ao sistema do TSE em uma live. Morador dos Estados Unidos, Daniel Cid recebeu as informações vindas do irmão e publicou em um site com servidor baseado no exterior.

Empresário do ramo de informática, Daniel Cid abriu a primeira empresa naquele país em 2005, no estado de Maryland, já inativa. Em abril de 2018, registrou outra, a Cleanbrowsing, com sede na Califórnia.

E em 2020, essa empresa foi incorporada sob o mesmo nome, passando a ser sediada em Delaware. O estado é o grande responsável por impulsionar os Estados Unidos como líder no ranking dos paraísos fiscais, na frente de tradicionais moradas de offshores como Suíça, Luxemburgo, Singapura, Ilhas Cayman e Panamá, de acordo com o relatório Financial Secrecy Index, publicado pela instituição inglesa Tax Justice Network.

Leia a íntegra na Agência Sportlight

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.