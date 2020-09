Irmão de Weintraub deixa assessoria de Bolsonaro para assumir cargo na OEA

"Estou indo para a OEA, um cargo de Direito, na área do Direito", diz Arthur Weintraub em vídeo ao lado de Bolsonaro. "Um até breve. Não é um adeus" edit

247 - O assessor especial de Jair Bolsonaro e irmão do pior ministro da Educação da história do Brasil, Abraham Weintraub, Arthur Weintraub publicou vídeo na tarde desta terça-feira (15) para anunciar que está de saída da assessoria de Bolsonaro para ocupar um cargo na Organização dos Estados Americanos (OEA).

Ao lado de Bolsonaro, Arthur diz que ocupará na OEA um cargo relacionado ao Direito. "Estou indo para a OEA, um cargo de Direito, na área do Direito. Conversei com o presidente desde o começo e brinquei com ele que agora vai sobrar um pouco mais de comida ali para o almoço".

Arhur Weintraub escreveu no Twitter que sua saída é "um até breve. Não é um adeus".

Ao melhor presidente, um até breve. Não é um adeus. pic.twitter.com/VSi8NVGlBT — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) September 15, 2020

