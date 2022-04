Isolado no plenário, Daniel Silveira aplaude sozinho discurso a seu favor (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Daniel Silveira foi flagrado numa cena de isolamento na manhã desta quarta-feira (20). Um vídeo que viralizou nas redes mostrou o discurso feito pelo aliado Coronel Tadeu em homenagem ao bolsonarista. No entanto, apenas Silveira aplaudiu a fala de Tadeu.

Horas antes do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da ação penal da qual é réu, o deputado afirmou que o ministro Alexandre Moraes, relator do caso, é um "marginal".

No discurso desta quarta, Silveira também disse que o julgamento será um "atentado" contra todo o Poder Legislativo

Veja:

Vídeo: isolado no plenário, Daniel Silveira aplaude sozinho discurso a seu favor, feito pelo aliado Coronel Tadeu. pic.twitter.com/18gpjjmCcX CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) April 20, 2022





