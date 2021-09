Isolamento e críticas até de aliados estão por trás do recuo de Bolsonaro sobre o tom golpista contra o STF

Até membros do chamado Centrão criticaram as ameaças feitas por Jair Bolsonaro contra o STF edit

247 - O recuo de Jair Bolsonaro sobre o tom golpista contra o Poder Judiciário foi uma das consequências do isolamento político dele, que também recebeu críticas tanto de aliados do Centrão, como dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso; do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, passaram a Bolsonaro a mensagem de que a relação com o Judiciário e com o Congresso estava ficando cada vez mais insustentável.

Integrantes do Supremo viram com ceticismo o recuo de Bolsonaro. "A avaliação majoritária na Corte é de que só o tempo vai revelar a real disposição de Bolsonaro em baixar armas. Ministros admitem, contudo, que trata-se da mais importante sinalização do presidente desde o início da crise institucional".

