“Isso aí é esgoto, o submundo”, afirma Kakay sobre blogueiro Allan dos Santos

O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, classificou como "esgoto e submundo" a justificativa dada pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos que, em live com a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), disse ter deixado o Brasil para denunciar um suposto plano de espionagem envolvendo o jurista, os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, junto com as embaixadas da China e da Coreia do Norte.

"Eu na verdade não sabia quem era esse Allan dos Santos. Quando me mandaram isso pela manhã, achei que era brincadeira. Quando fui ver, embaixada da China, embaixada da Coreia do Norte, ministros do Supremo. Isso aí é esgoto, o submundo", afirmou Kakay ao programa Morning Show, da Jovem Pan.

De acordo com o defensor, vários amigos teriam dito para ele abrir processo contra o blogueiro, mas que ele não pretende fazer isso. "É claro que não vou dar esse prestígio a ele. É uma história tão teratológica", continuou.

"Essa Bia Kicis é minha contemporânea de faculdade. Fiquei espantado em ver isso. Como é que uma deputada federal usa o prestígio que um deputado tem para vir com uma história que é absolutamente ridícula", complementou.

