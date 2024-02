Itamaraty "expressa profundo pesar" pelas vítimas de incêndio no Chile

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores (MRE), comandado por Mauro Vieira, afirmou neste domingo (4) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "expressa profundo pesar pelo expressivo número de mortos e feridos e pelas perdas materiais em decorrência dos incêndios florestais" na região de Valparaíso, no Chile. Pelo menos 99 pessoas morreram.

"E manifesta solidariedade às famílias das vítimas, assim como ao povo e ao governo chilenos. O governo está monitorando a situação por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago, a fim de prestar a assistência consular cabível a brasileiros que eventualmente tenham sido afetados pelos impactos dos incêndios".

O incêndio forçou o fechamento da refinaria Aconcágua, a segunda maior do Chile. Fica a cerca de 15 quilômetros ao norte da cidade costeira de Viña del Mar, atingida pelo fogo.

