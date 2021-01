Ivan Valente diz que é "mentira" negociação do PSOL com Baleia e reafirma candidatura de Erundina

247 - O deputado federal Ivan Valente falou que é mentira que seu partido, o PSOL, tenha negociado cargos por apoio ao candidato a presidente da Câmara dos Deputados Baleia Rossi (MDB), do bloco do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, com partidos de esquerda e da direita - MDB, DEM, PSDB, Cidadania, Solidariedade, PV, Rede, PSB, PDT, PCdoB e PT.

“É mentira, é uma grande mentira. Não há essa possibilidade. E se alguém falou pelo PSOL, que eu não sei quem, falou contra o partido e a própria bancada”, afirmou o deputado em entrevista à Carta Capital.

A notícia sobre a suposta aliança foi divulgada pela CNN e causou uma grande discussão dentro do partido. A candidata do PSOL à presidência da Câmara, Luiza Erundina, publicou nas redes sociais que “é lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha por cargos na Mesa da Câmara”.

“Essa é uma prática dos partidos de direita com a qual eu não compactuo”, escreveu. Dentro do partido, se declararam a favor da entrada no bloco de Baleia os deputados Marcelo Freixo, David Miranda, Sâmia Bomfim, Vivi Reis e Fernanda Melchionna, que bateu boca com Erundina no Twitter.

1) Lamentável é esse tuite @luizaerundina. Mto feio que a senhora ataque quem não acha a tática correta lançar candidato nesse cenário da eleicao da Câmara. Mesmo que sua posição tenha vencido e o PSOL tenha lançado seu nome, isso não nao lhe autorizada a atacar o PSoL. January 22, 2021

Porém, segundo Valente, “ninguém assumiu” suposta negociação de troca de cargos. Ele também falou que “não ficou nada mal resolvido. A discussão que teve na bancada ficou para trás, porque o partido já tomou uma posição. Nós temos que superar.”

“Alguns vão dizer que precisamos derrotar o Bolsonaro, e o melhor nome é o Baleia Rossi. Eu não concordo com isso. Baleia Rossi é do Centrão, votou o tempo todo com a agenda bolsonarista, até mais do que o Lira”, afirmou.

