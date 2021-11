Ivan Valente rearticula CPI do Bolsolão e pedido tem 60 assinaturas: "corrupção, compra de votos"

O deputado Ivan Valente quer investigação sobre as emendas do "orçamento secreto"; Bolsonaro estaria as utilizando, através de Lira, para "comprar" apoio à PEC dos Precatórios edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Fórum - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) vem trabalhando para rearticular o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar o “orçamento secreto” liberado pelo governo Bolsonaro para, supostamente, comprar apoio de parlamentares. Seria a “CPI do Bolsolão”. Até o momento, 60 deputados assinaram o pedido de abertura de investigação.

A prática, apelidada de “Bolsolão”, voltou a ser alvo de discussão após a primeira votação da PEC dos Precatórios (PEC 23/2021), na Câmara, na última semana. A proposta foi aprovada após o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), liberar bilhões em emendas deste orçamento secreto para, supostamente, comprar o apoio de deputados ao projeto de interesse do governo.

“Orçamento secreto” é o nome com o qual vem se chamando as emendas de relator para o Orçamento da União. Essas emendas seguem um rito diferente de outras, que transitam por um rito rígido, atendendo a critérios específicos, para que haja um equilíbrio e uma equivalência entre todos os parlamentares que compõem a Câmara. A prática nada mais é do que um acordo informal que permite ao governo, por meio da direção da Casa, liberar recursos bilionários para que deputados passem a apoiar as propostas encaminhadas pelo Executivo ao Legislativo.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE