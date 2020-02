Já como secretária, Regina Duarte divulga evento com local, data e frequência errados

247 - A nova Secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, tentou estimular as pessoas a presenciarem o hasteamento de bandeira que acontece todo primeiro domingo do mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mas confundiu data, local e frequência.

Em postagem no Instagram, ela chamou o ato de “encontro de patriotas” e “cerimônia imperdível” e colocou três informações incorretas, como identificou reportagem do Globo: todo sábado no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

Nos comentários da postagem, os internautas apontam para o erro.