Jair Bolsonaro diz que Pedro Guimarães, presidente da Caixa, pode ser seu vice

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro citou nesta quarta-feira o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, como um dos nomes que poderia ser o candidato a vice em sua chapa na disputa à reeleição em outubro.

Em entrevista ao programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, Bolsonaro disse que Guimarães e diversas outras pessoas demonstram vontade de colaborar com o país formando a chapa com ele na eleição presidencial.

Atualmente, o presidente tem como vice o general Hamilton Mourão (PRTB).

Bolsonaro se elegeu pelo PSL, mas deixou o partido e recentemente se filiou ao PL.

Na entrevista, Bolsonaro citou que a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, é uma possível candidato ao Senado por São Paulo.

