Jair Renan depõe por cerca de 3 horas à PF em inquérito sobre tráfico de influência no governo

247 - Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7), em Brasília (DF), no inquérito que investiga crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Jair Renan chegou a pé ao prédio da Superintendência da PF em Brasília, por volta das 16h. Ele estava acompanhado do advogado Frederick Wassef. O depoimento durou cerca de três horas.

A PF apura se Jair Renan atuou, em novembro de 2020, para que a empresa Gramazini, do ramo de mineração e construção, conseguisse duas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional para conversar sobre um projeto de construção de casas populares.

O inquérito foi aberto em março de 2021, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), com base em uma denúncia apresentada por parlamentares de oposição ao governo.

