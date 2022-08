Jair Renan, filho '04 'de Bolsonaro, aluga sala de empresa investigada por corrupção

Apoie o 247

247 - Jair Renan Bolsonaro, filho “04” de Jair Bolsonaro, alugou uma sala para sediar a empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, que o levou a ser investigado pela Polícia Federal pela suspeita de tráfico de influência, que pertence a GFD Construções, do empresário Dércio Guedes de Souza.

Souza foi investigado e preso em meio às investigações da Operação Custo Brasil, deflagrada em 2016, que desarticulou um esquema de desvio de recursos por meio de contratos de empréstimos consignados firmados na época pelo Ministério do Planejamento.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, a sala alugada por Jair Renan “chegou a ser alvo de uma ordem de sequestro de bens expedida pela Justiça em decorrência da apuração”. Ainda segundo a reportagem, a mudança de endereço para a sala de propriedade da GFD foi oficializada há poucas semanas na Junta Comercial do Distrito Federal e também na Receita Federal.

“Procurada, a empresa de Jair Renan informou que desistiu de ocupar o imóvel, mas não em razão do histórico de seu proprietário. Braço-direito do filho 04 do presidente, o advogado Maciel Carvalho afirma que o valor do aluguel e outros detalhes do contrato foram alterados e, por isso, a empresa decidiu buscar um novo lugar”, ressalta a reportagem.

“Carvalho diz que nem ele nem Jair Renan sabiam que a sala é de de uma empresa cujo dono foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro”, destaca o colunista mais à frente.

