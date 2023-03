Janja discursa no Senado no Dia Internacional da Mulher e recebe o Diploma Bertha Lutz

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu nesta quarta-feira (8) - Dia Internacional das Mulheres - o Diploma Bertha Lutz, defensoras da igualdade de gênero. Ela discursou no Senado Federal e se disse “muito honrada em receber esse diploma que tem o nome de uma pioneira na luta pelos direitos das mulheres. Bertha sabia que a garantia dos direitos das mulheres depende de exercermos o direito de nos fazermos representar nos espaços de decisão e poder. Essa também é uma convicção minha”.

Janja afirmou que apesar dos últimos avanços, as mulheres precisam de ainda mais espaço na política. “A ONU Mulheres estima que no ritmo atual vamos levar 300 anos para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. 300 anos. São 15 gerações que ainda irão viver com disparidades de gênero, que resulta no empobrecimento das mulheres, no seu adoecimento, em violência e morte, principalmente de mulheres negras, que moram na periferia do nosso país. Um século depois de Bertha ter organizado a luta pelo direito ao voto e 90 anos depois de termos conseguido esse direito, seguimos tendo que repetir: precisamos estar representadas nos espaços de decisão. Na Câmara, ocupamos apenas 17,7% das cadeiras, e nessa Casa [Senado] apenas 16%. Esses números são maiores que na última eleição, é fato. Temos muito o que comemorar em termos de avanço na representatividade das mulheres brasileiras aqui no Congresso, mas ainda estamos abaixo da média mundial, de 26% dos assentos nos parlamentos, segundo dados da União Interparlamentar. Hoje, na Esplanada dos Ministérios, temos 11 mulheres ministras e duas presidentes de bancos públicos do Brasil. O maior número de mulheres no primeiro escalão de um governo federal, um avanço a ser comemorado, mas certamente não a nossa linha de chegada. Cada uma das mulheres aqui, ministras, senadoras, deputadas, secretárias, assessoras, coordenadoras sabem das dificuldades do dia a dia da política”.

Na sequência, a primeira-dama falou da misoginia e disse ser o alvo preferencial de quem ataca o governo Lula (PT). “Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataques à honra e ameaças nas redes sociais, até mais que o presidente da República. Sei que muitas de vocês também passam por isso, de ver seu nome, seu corpo, sua vida exposta de uma forma mentirosa. E por isso é muito importante o aumento da representação feminina, principalmente no Congresso”.

Ela também se colocou como aliada “incondicional” da luta contra a violência de gênero. “Meu compromisso com o aumento da representação das mulheres é permanente, faz parte do meu dia a dia. Acredito que precisamos cada vez mais institucionalizar a nossa presença nos espaços de poder e garantir que existam e sejam cumpridas as regras de paridade. Também serei aliada de primeira hora nas ações contra a violência de gênero na política. Isso eu acho que já está claro para todo mundo. A questão da violência contra a mulher é inadmissível, é inacreditável o número que hoje temos no nosso Brasil. Precisamos dar um basta. Parem de matar nossas mulheres. Nenhuma de nós com medo, todas nós na política”.

Também foram homenageadas e premiadas na mesma cerimônia a cientista política Ilona Szabó, a diretora-geral do Senado Ilana Trombka, a jornalista Nilza Valéria Zacarias e a presidente do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber. Também foram feitas duas homenagens póstumas: para a jornalista Glória Maria e a indígena Clara Camarão, que lutou contra a invasão holandesa, no século XVII.

