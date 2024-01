Janja inaugura sala de apoio à amamentação no Palácio do Planalto (vídeo)

Apoie o 247

247 - A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, participou nesta quarta-feira (24) da inauguração da primeira sala de apoio à amamentação no Palácio do Planalto para acolher servidoras públicas e seus bebês.

A ideia é levar salas de amamentação para todos os ministérios, anunciou Janja, em sua conta na plataforma social X (antigo Twitter). "Para que as mães e bebês tenham todo o conforto e segurança na hora de amamentar", escreveu ela.

Hoje, 24 de janeiro, foi inaugurada a 1a Sala de Amamentação do Palácio do Planalto. Espaço de acolhimento para que as mães trabalhadoras possam amamentar seus bebes ou tirar seu leite.



Um dia especial para as mamães e crianças aqui do Palácio do Planalto! Inauguramos hoje a primeira Sala de Apoio à Amamentação, um espaço acolhedor, de estímulo e de muito respeito. Sabemos da importância do aleitamento materno e do direito à amamentação e vamos trabalhar junto aos ministérios para que essa iniciativa também aconteça em toda a Esplanada, para que as mães e bebês tenham todo o conforto e segurança na hora de amamentar.

