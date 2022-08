Janones é expulso do Planalto: "fui cobrar o presidente e ele mandou os capagans armados para cima de mim"(vídeo)

Deputado tentou iniciar uma live no Palácio do Planalto, onde é permitida a permanência de pedestres, mas foi impedido pela equipe do GSI edit

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (25) onde aparece sendo coagido por seguranças do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

Janones aparece fazendo uma live no Palácio do Planalto explicando que o Auxílio Brasil, do governo Bolsonaro, não vai mais contemplar mães solo em dobro, como no Auxílio Emergencial. Um dos seguranças fica irritado, discute com o parlamentar e tenta retirá-lo do local. O deputado diz no vídeo que teria ido ao prédio presidencial “cobrar” Bolsonaro o “fim do Auxílio Emergencial.

“Pau quebrando! Fui cobrar o presidente Bolsonaro pelo fim do auxílio emergencial e para as mães solteiras e ele mandou os capagans armados pra cima de mim! Do auxílio emergencial e para as mães solteiras e ele mandou os capangas armados pra cima de mim!”, diz o parlamentar no vídeo.

Janones, que desistiu da corrida presidencial para apoiar o ex-presidente Lula, teria tentado iniciar uma live no local, onde é permitida a permanência de pedestres, mas foi impedido pela equipe que protege o Palácio do Planalto.

Assista:

