Jaques Wagner se manifesta contra CPI da Covid

Do DCM – O senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, se manifestou contra a criação da CPI da Covid, cuja instalação foi determinada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF.

“Não vou contestar decisão judicial. Mas sigo com a mesma posição: nossas energias, nesse momento, precisam estar voltadas para garantir vacina para toda a população. Nada é mais prioritário”, diz.

“Depois vamos atrás de responsabilizar os culpados, o que não será muito difícil, já que o presidente da República é réu confesso, insensato e insensível diante do sofrimento do povo brasileiro”.

Wagner é o único dos seis senadores petistas a não assinar o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito.

