Jean Uema é indicado para a Secretaria Nacional de Justiça, substituindo Augusto Botelho

247 - O futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, indicou o advogado Jean Keiji Uema para comandar a Secretaria Nacional de Justiça no lugar do advogado Augusto de Arruda Botelho. Atualmente, Uema desempenha a função de assessor do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Membro do Grupo Prerrogativas, Uema recebeu o respaldo do jurista Marco Aurélio de Carvalho, de acordo com informações de Carolina Brígido, do UOL. Uema é analista judiciário do Supremo Tribunal Federal (STF), acumulando experiência como assessor parlamentar no Senado Federal e consultor jurídico do Ministério da Saúde.

A posse de Ricardo Lewandowski está agendada para quinta-feira (1). A cerimônia oficial ocorrerá às 11h, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um segundo evento, às 16h, no Ministério da Justiça, será marcada a despedida do atual ministro, Flávio Dino, que assumirá uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lewandowski já divulgou outros membros que comporão sua equipe. O advogado Manoel de Carlos Almeida assumirá o cargo de secretário executivo, enquanto Ana Maria Alvarenga Mamede Neves ocupará a chefia de gabinete. Para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, área considerada prioritária pelo governo, o escolhido foi o procurador-geral de São Paulo, Mário Sarrubbo.

