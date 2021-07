Joice ficou cinco dias em casa e ninguém entrou no apartamento, aponta perícia da Polícia Legislativa

247 - Laudo elaborado pela perícia do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara nas 16 câmeras do prédio onde mora a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) aponta que não houve "quebra de segurança" no local e, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, mostra que a parlamentar ficou cinco dias em casa.

De acordo com o documento, Joice "não saiu do imóvel de quinta, dia 15, a terça-feira, 20, momento em que teria saído para o hospital".

Além disso, prossegue o laudo, "não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha nesse período".

A parlamentar afirma ter sofrido um atentado.

A Polícia Legislativa enviou o inquérito do caso ao Ministério Público Federal (MPF).

