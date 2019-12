Joice Hasselmann tira sarro de Flávio Bolsonaro: "a lei é para todos"

A deputada federal Joice Hasselmann tratou de lembrar o senador Flávio Bolsonaro de que as acusações contra ele são do Ministério Público em parceria com a Polícia Federal. “Não são da oposição, não são dos inimigos, não são da ‘nova esquerda’, não são dos ‘isentões’”, escreveu a deputada edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) usou o Twitter para fazer piada com as mais novas denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro (sem partido). "A lei é para todos", disse ela.

Joice tratou de lembrar o senador de que as denúncias são do Ministério Público em parceria com a Polícia Federal.

“Só pra lembrar: as acusações sobre Flávio Bolsonaro não são da oposição, não são dos inimigos, não são da 'nova esquerda', não são dos 'isentões', não são dos que raciocinam além da subserviência, são do Ministério Público em atuação com a Polícia Federal…a lei é para todos!”, escreveu a deputada.