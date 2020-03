247 - A Câmara dos Deputados efetivou na noite de terça (3) a suspensão da atividade partidária de 12 deputados bolsonaristas do PSL e este fato permitiu a ascensão de Joice

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "este é mais um capitulo da briga pelo comando do partido na Câmara que se arrasta desde outubro do ano passado. As punições foram publicadas no Diário Oficial da Câmara na terça. A decisão reduziu a bancada do PSL de 53 integrantes ativos para 40."

A matéria ainda acrescenta que "por isso, com 21 adesões, ou seja, metade da bancada mais um, Joice conseguiu a maioria. Desde a terça-feira à noite, aliados do presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), tentam emplacar a deputada no lugar de Eduardo."