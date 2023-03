Jorge Kajuru pede suspeição de relator do TCU no caso das joias de Bolsonaro

O parlamentar do PSB-GO citou a previsão sobre a tentativa de um golpe feita pelo ministro do Tribunal de Contas da União durante o governo Bolsonaro edit

247 - O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) pediu nesta quinta-feira (9) ao presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, o reconhecimento da suspeição do ministro Augusto Nardes, relator sorteado para análise do caso das joias envolvendo Jair Bolsonaro (PL). No segundo semestre do ano passado, o ministro do TCU alertou em grupos de mensagens que militares aliados do então governo Bolsonaro estariam prestes a realizar algumas ações. Em 8 de janeiro, bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 835 pessoas foram denunciadas.

De acordo com o jornal Metrópoles, o parlamentar do PSB-GO reforçou que, em novembro do ano passado, Nardes "enviou um áudio lamentável a um grupo de produtores rurais no aplicativo WhatsApp" em que o ministro "afirma ter informações sobre uma forte movimentação nas casernas". O senador também afirma que o relator diz ter conhecimento de que "os militares estariam prestes a realizar ações para um ‘desenlace bastante forte na nação'".

"Naquele período, asseclas de Jair Messias Bolsonaro estavam questionando o resultado das urnas, ocupavam estradas e acampavam nas portas das unidades das Forças Armadas de todo país, clamando por uma intervenção federal, intervenção militar e golpe de estado; manifestações que ultrapassam e muito o direito de liberdade de expressão, praticando conduta típica prevista no Código Penal Brasileiro nos artigos 286, da Lei 14.197 de 1º de setembro de 2021", disse Kajuru.

