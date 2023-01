Jorge Messias, novo chefe da AGU: 'ataques a autoridades não serão mais tolerados'

Apoie o 247

247 - O novo advogado-geral da União, Jorge Messias, 42 anos, afirmou nesta segunda-feira (2) que os crimes contra a democracia não serão tolerados. Ele também anunciou a criação de procuradorias nacionais de Defesa da Democracia, e do Meio Ambiente e do Clima. "Espero dar uma contribuição decisiva para o resgate da nossa democracia, com a retomada da harmonia entre os Poderes da República. Os ataques a autoridades que presenciamos nos últimos anos não serão mais tolerados", disse. "É inadmissível a banalização dos discursos de ódio e intolerância, perturbando a paz e disseminando o ódio às instituições".

Nos últimos anos, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) fizeram manifestações favoráveis a um golpe no País, com o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Bolsonaristas também pediram intervenção militar. Bolsonaro também fez ataques às urnas eletrônicas e defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões depois que o partido questionou a confiança das urnas eletrônicas.

Ao falar sobre a Procuradoria Nacional em Defesa da Democracia, Messias disse que o órgão "vai contribuir com os esforços da democracia defensiva e promover pronta resposta a medidas de desinformação e atentado à eficácia das políticas públicas". "Funcionará como ponta de lança de uma atuação interinstitucional que promoverá a estratégia brasileira de defesa da democracia, com a fundação do Sistema Nacional de Proteção à Democracia", afirmou.

O novo comandante da AGU foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República no governo Dilma Rousseff, e secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em seu discurso, Messias agradeceu a Dilma, vítima de um golpe em 2016, quando foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por técnicos do Senado. O novo responsável pela AGU chamou a petista de "querida amiga". "Nós voltamos, presidenta Dilma", afirmou, dirigindo-se à ex-presidente.

