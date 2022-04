Jornalista da Globo vítima de ataque a facas não tem previsão de alta

Apoie o 247

Por Isadora Teixeira, Metrópoles - O editor da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, 29 anos, segue em recuperação na UTI neste domingo (17/4), sem previsão de alta. Ele foi brutalmente esfaqueado por dois homens na quinta-feira (14/4).

Gabriel Luiz está orientado, já conversa e chegou a caminhar pelos corredores do Hospital Brasília, no Lago Sul. A situação do jornalista ainda é considerada delicada por causa do pâncreas, que foi dilacerado pelas facadas.

O editor da TV Globo Brasília foi extubado na noite de sexta-feira (15/4).

