José Guimarães apresenta projeto para estender auxílio emergencial por mais quatro meses

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder da Minoria da Câmara dos Deputados, apresentou nesta segunda-feira (4) projeto de lei para prorrogar o auxílio emergencial de R$ 600 por mais quatro meses. Segundo o texto, o calendário de pagamento seria alterado já em janeiro.

De acordo com o parlamentar, é impossível afirmar que o benefício já cumpriu seu papel, visto que a pandemia ainda está em curso no Brasil e no mundo. “Ainda estamos em pandemia. Não há previsão de vacinação, tampouco de retomada da economia. O auxílio ganha ainda mais importância com o aumento desenfreado do desemprego, que já atinge 14,1 milhões de brasileiros”.

José Guimarães é defensor de um modelo de renda mínima permanente para os trabalhadores informais.

