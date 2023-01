José Múcio tenta agendar reunião entre Lula e comandantes das Forças Armadas

Membros do governo ficaram insatisfeitos com a participação de parentes e amigos de integrantes do Exército em atos golpistas edit

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tenta agendar uma nova reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A intenção é o que o encontro ocorra até o fim da semana, antes de o petista ir para a Argentina, no domingo (22).

Segundo informações publicadas nesta terça-feira (17) pelo jornal O Globo, membros do governo ficaram insatisfeitos com a participação de parentes e amigos de integrantes do Exército em atos golpistas.

No último dia 8, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF).

Durante o seu governo, o ex-ocupante do Planalto estimulou bolsonaristas a terem uma visão negativa do Poder Judiciário, com o objetivo de passar para a população a mensagem de que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral atrapalhavam a administração federal. Bolsonaro também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Partidos de oposição denunciaram a hipótese de o ex-chefe do Executivo federal tentar um golpe. Em novembro, o TSE multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

No último dia 12 de janeiro, policiais federais encontraram na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres um documento com estratégias para um golpe. O aliado de Bolsonaro teve a prisão decretada pelo STF. O ex-ocupante do Planalto é alvo de uma ação do TSE que cita a minuta golpista.

