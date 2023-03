Jovem que cheirou pimenta está respondendo a alguns estímulos, diz namorado

De acordo com a equipe médica, uma lesão cerebral foi causada após uma parada cardíaca de Thais, o que gerou falta de oxigenação no sistema nervoso edit

247 - A trancista Thaís Medeiros de Oliveira, 25 anos, está "tendo alguns estímulos pequenos, mas importantes", segundo Matheus Oliveira namorado. A jovem cheirou um vidro de pimenta em conserva e foi internada em um hospital de Anápolis (GO) no último dia 17 de fevereiro. De acordo com a equipe médica, a lesão foi causada após uma parada cardíaca de Thais, o que gerou a falta de oxigenação no cérebro. Ele disse que a jovem pode melhorar, mas existe a hipótese de ela não conseguir voltar à total normalidade.

"Ela entende quem está falando com ela porque eu perguntei para ela se estava entendendo e pedi para mexer com os olhos e ela mexeu", disse Oliveira, segundo o portal Uol. "Ela ainda tem secreção no pulmão, os fisioterapeutas estão limpando o pulmão. Pessoal do hospital está cuidando muito bem dela. Agora é ter fé de que ela vai melhorar e ter paciência, porque as coisas são todas no tempo dela. Obrigada pelas mensagens".

