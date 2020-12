Judiciário tem dez dias para entregar à defesa de Lula mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol

Com as informações, será possível demonstrar tecnicamente que Lula foi alvo de um tribunal de exceção e de uma prisão política edit

247 – A decisão de ontem do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que concede à defesa de Lula as mensagens trocadas por Sergio Moro e Deltan Dallagnol, é essencial para provar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de um tribunal de exceção e, portanto de uma prisão arbitrária e política.

"O ministro Ricardo Lewandowski atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e determinou que a 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal libere ao petista, com o apoio de peritos da Polícia Federal, dentro do prazo de até 10 dias, o compartilhamento das mensagens da Operação Spoofing — a popular Vaza-Jato", informa a coluna Radar .

Lula poderá ter acesso a todas as mensagens dos investigadores da Lava-Jato, roubadas por hackers, “que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira”.

Depois disso, o também ministro Gilmar Mendes poderá pautar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, que prendeu o ex-presidente Lula para ajudar e eleger Jair Bolsonaro e ontem disse que não há presidente em Brasília.

O conhecimento liberta. Saiba mais