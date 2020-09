Juíza determina que Flordelis use tornozeleira eletrônica

247 - A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, de Niterói, determinou que a deputada federal Flordelis use tornozeleira eletrônica e estabeleceu o recolhimento noturno da parlamentar entre 23h e 6h. A solicitação foi feita pelo promotor Carlos Gustavo Coelho, que apontou que a deputada oferece risco às investigações.

Flordelis é investigada por ser a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo.

Testemunha do caso, a empresária Regiane Rabello contou que teve uma bomba caseira arremessada no quintal de sua casa e ainda disse temer pela soltura do filho da deputada, também acusado, Adriano dos Santos.

O Ministério Público pediu o afastamento da parlamentar, decisão que deve ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

