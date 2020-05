Justiça barra decisão do Distrito Federal de reabrir parte do comércio

Na decisão, a juíza pede que o governador do DF apresente dados sobre o planejamento para a retomada das atividades em uma visita amanhã ao Palácio do Buriti, sede do governo edit

247 - A reabertura de serviços não essenciais durante a pandemia de coronavírus foi suspensa hoje pela 3ª Vara Cível do Distrito Federal. A juíza titular Kátia Balbino de Carvalho Ferreira acatou a ação civil pública do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público no Distrito Federal e Territórios. A reportagem é do portal UOL.

A suspensão é voltada para a abertura de novas atividades, sem impactar aquelas já definidas pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), como imobiliárias, armarinhos, lojas de tecido, óticas e escritórios de advocacia. A reabertura do comércio estava prevista para acontecer no dia 11.

Na decisão, a juíza pede que o governador do DF apresente dados sobre o planejamento para a retomada das atividades em uma visita amanhã ao Palácio do Buriti, sede do governo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.