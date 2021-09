Justiça condena a 18 anos de prisão primeira mulher acusada de feminicídio no DF

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Tribunal do Júri de Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal, condenou, nessa quinta-feira (23), a primeira mulher acusada de feminicídio no DF. Wanessa Pereira de Souza foi condenada pela morte de Tatiana Luz da Costa Faria, com pena de 18 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

De acordo com a acusação, a ré ateou fogo no apartamento onde morava com a companheira, que teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu em 23 de setembro de 2019.

Ao portal G1, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) informou que Wanessa foi sentenciada por homicídio com três qualificadoras: feminicídio, motivo fútil e emprego de fogo.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE