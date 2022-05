Justiça do DF manda fazendeiros desbloquearem acesso a ocupação do MST ameaçada com fogo

Apoie o 247

Pedro Rafael Vilela, Brasil de Fato - A Justiça do Distrito Federal concedeu liminar, nesta quinta-feira (5), para que fazendeiros desbloqueiem a via que dá acesso à ocupação Ana Primavesi, localizada no núcleo rural Rio Preto, em Planaltina, cidade satélite do DF. A área foi ocupada por cerca de 300 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no último sábado (30). O imóvel fica numa zona de intensa especulação fundiária no norte do DF.

Em retaliação à montagem do acampamento, um grupo de fazendeiros da região, muitos deles ocupantes irregulares de terras públicas, faz um cerco às famílias sem-terra, com tratores e camionetes, impedindo o acesso de água e comida, numa tentativa de forçar a retirada das pessoas.

Funcionários dos fazendeiros também fazem parte do grupo que bloqueia o acesso. Eles estão ateando fogo na fazenda ocupada para reprimir os ocupantes, além de soltar rojões na direção das famílias.

Vídeos divulgados pelo MST mostram uma densa fumaça e uma mulher idosa passando mal.

