Justiça manda governo pagar R$ 15 mi por falas de Bolsonaro e Guedes contra mulheres

Guilherme Amado, Eduardo Barretto, Metrópoles - A Justiça Federal em São Paulo mandou nesta quarta-feira (23/06) o governo federal investir R$ 10 milhões em campanhas sobre direitos das mulheres, além de pagar R$ 5 milhões em danos morais coletivos, por declarações preconceituosas de Jair Bolsonaro, ministros e Eduardo Bolsonaro contra as mulheres. A ação foi apresentada em agosto pelo MPF.

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo apontou 14 falas preconceituosas contra as mulheres de Jair Bolsonaro; Damares Alves; Ernesto Araújo; Paulo Guedes; e Eduardo Bolsonaro. Essas manifestações foram “intoleráveis”, sustentou o MPF à Justiça. Na defesa, a União alegou que as declarações foram “pessoais” e não representavam um ato estatal. Essa tese foi rejeitada.

