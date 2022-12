Justiça mantém prisão de índio bolsonarista

Apoie o 247

247 - O Judiciário manteve preso o indígena bolsonarista José Acácio Tserere Xavante, preso nessa segunda-feira (12) pela Polícia Federal após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. De acordo com as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o índio, ele participou de manifestações favoráveis a um golpe de Estado no Brasil.

O indígena foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (13), quando a Justiça manteve ele em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória – CDPII.

>>> Serere Xavante, preso por atos golpistas bolsonaristas, não é cacique e é financiado pelo agronegócio

A prisão do indígena foi o motivo dos atos de vandalismo nessa segunda-feira (12) em Brasília. Apoiadores de Jair Bolsonaro tentaram invadir a sede da PF, na capital federal. Também colocaram fogo e quebram alguns carros.

O índio havia sido preso por tráfico de drogas em 2008. Foi detido com cocaína e condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

