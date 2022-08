Justiça mantém proibição de construção do Museu da Bíblia no Distrito Federal

Apoie o 247

ICL

247 - A 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal manteve a sentença que determina ao Governo do Distrito Federal (GDF) que não construa o Museu Nacional da Bíblia.

Segundo o juiz Paulo Afonso Cavichioli Carmona, o GDF não está impedido de erguer monumento público no imóvel localizado no Eixo Monumental, mas observou que a obra não pode “atentar contra o preceito de laicidade estatal”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reportagem do Metrópoles revela que embora haja uma sentença de primeira instância que determina a abstenção da construção do Museu da Bíblia, a proibição ainda não está valendo. É que o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, atendeu a um pedido do GDF e determinou a suspensão dos efeitos da decisão da 7ª Vara até o trânsito em julgado da ação.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.